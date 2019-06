Disastroso flop per il programma di Rita Pavone su Rai Due (battuta dalle repliche di Temptation Island)

Flop storico per il programma di Rita Pavone ‘Woodstock, Rita Racconta‘, che su Rai Due è stato seguito da solo 350.000 spettatori pari al 2.4% di share. Meglio dello show della cantante, anche la replica di Temptation Island 6, che su La 5 ha interessato 372.000 spettatori pari al 2.4% di share.

La cantante ha ammesso il flop in un’intervista rilasciata oggi a Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano.

“Ancor prima di partire ero già stata condannata a morte dai social. I commenti erano negativi ancor prima di sapere cosa io avrei fatto. Sì, è stato un flop, ma non me la prendo. La trasmissione è durata quattro ore. Soltanto per Sanremo si può sopportare una durata così lunga (ride, ndr). Può darsi che il pubblico non abbia apprezzato la confezione con così tanti filmati, eppure la qualità è stata ottima. Non mi pento di aver accettare di fare un programma per il quale mi sentivo adatta. Anzi, così ho potuto dimostrare a tutti i miei detrattori che canto ancora, che il mio mondo non si ferma agli anni Sessanta, che ho un eloquio tranquillo. Sono tranquilla lo stesso”.

Rita Pavone ha anche accusato di bullismo alcuni utenti di Twitter.

“Quello che hanno scritto sui social? Questa è una forma di bullismo. Esistono varie tipologie di bullismo: quello di chi ti picchia, quello di chi ti insulta, e quello di chi ti giudicA che andrà malissimo, che tu non vai bene, che sei sbagliata. Io me ne sono fregata e mi sono divertita comunque. Comunque, ho ricevuto anche dei bei tweet e tanti complimenti da parte di persone che fanno questo mestiere. Mi dispiace per Rai2, questo sì.”

La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell’estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata sindrome Ausberger e OCD. Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like. pic.twitter.com/UoNVaoJjkT — Heather Parisi (@heather_parisi) 15 marzo 2019

