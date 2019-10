Floriana Secondi e Daniele Pompili girano un video per OnlyFans – le prime immagini

Dall’annuncio ai fatti, Floriana Secondi ha davvero girato un video per OnlyFans insieme al suo ex storico fidanzato, Daniele Pompili, diventato negli ultimi anni un volto fisso di BitchyX.it per i suoi video per soli adulti.

OnlyFans, per chi non lo sapesse, è un social network a pagamento dove i protagonisti caricano contenuti esclusivi solo per i fans, appunto. Qua un articolo a riguardo.

Oggi Daniele Pompili ha divulgato una serie di foto anteprima che lo vedono sul set con Floriana Secondi. In due in particolare Daniele è seduto su un divano, con Floriana sopra di lui vestita in latex nero con tanto di maschera sugli occhi.

Il video uscirà sul profilo OnlyFans di Pompili fra due settimane.

Qualcuno avverta la d’Urso per un talk a Live Non è la d’Urso.

