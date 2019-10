Floriana Secondi debutta su OnlyFans con Daniele Pompili

Floriana Secondi, storica vincitrice della terza edizione del Grande Fratello (nonché opinionista dei salotti pomeridiani di Barbara d’Urso), sembrerebbe essersi buttata su OnlyFans al fianco del suo storico ex compagno Daniele Pompili.

Ad annunciare lo sbarco dell’ex gieffina su OnlyFans (con tanto di foto anteprima come mamma l’ha fatta) è stato proprio Daniele tramite il suo profilo Twitter: “I giornali scrivono che il kamasutra ci fa belli iscrivetevi alla mia pagina only fans per vedere il nostro kamasutra“.

, per chi non lo sapesse, è un social network a pagamento dove i protagonisti caricano contenuti esclusivi solo per i fans, appunto. Qua un articolo a riguardo.Non sono iscritto alla pagina di Daniele quindi non so di preciso quali contenuti con Floriana abbia deciso di caricare, ma se fossero davvero espliciti come ha annunciato prevedo uno sbarco della Secondi nel talk per soli adulti di Live Non è la d’Urso insieme alla dominatrice di uomini e la signora che va in Kenya ad esplorare i big bamboo.