Floriana Secondi parla del presunto video su OnlyFans e querela l’ex: “Ti faccio nero”

La scorsa settimana Daniele Pompili ha annunciato l’arrivo su OnlyFans di un video intimo girato insieme alla sua ex Floriana Secondi. Il ragazzo ha pubblicato alcune foto particolari come anteprima.

Ieri sera la vincitrice del Grande Fratello è stata a Live Non è la d’Urso per fare chiarezza ed è emersa una verità inquietante. L’opinionista di Barbara d’Urso ha rivelato che questo filmato per adulti non esiste non è mai stato girato e che le immagini pubblicate da Pompili sono state scattate 5 anni fa. Ma non è finita qui, perché Floriana Secondi ha parlato di una brutta storia di ricatti ed ha aggiunto che ha già fatto partire delle denunce.

“C’è questo soggetto schifoso, la persona più brutta che io abbia mai incontrato nella mia vita. Ci sono querele pesanti in corso, è giunta l’ora che io agisca. Quella con la mascherina nelle foto sono io, è vero. Quelle foto però sono state scattate 5 anni fa. Era un fotografo di Playboy che scattava per me e questa persona. – ha dichiarato Floriana Secondi – Dietro però c’è una storia di ricatti bruttissima. Ero ricattata sotto torchio, c’erano degli interessi in mezzo una roba che riguardava anche una casa e mio figlio. Io e questo soggetto spingevamo questa storia che eravamo fidanzati, ma nessuno ci credeva. Questo ragazzo è un soggetto meschino e schifoso, il peggiore. Ma tanto te pijio dove vai, non ti preoccupare. Ti faccio nero a sto giro. Sono anni che aspetto. Io lo sfonno questo qua. Sono anni che io l’ho protetto, perché lui ha delle persone dietro. A me questo soggetto non mi fa paura. Io ho avuto il piacere di conoscere delle persone belle che lui ha intorno. Persone che lo proteggono e lo aiutano. Diciamo che è successo che sono stata ricattata. Lui fingeva di stare con me, si presentò a me dicendo di essere l’ex di Valeria Marini. Noi uscivamo a fare servizi fotografici e nessuno però li voleva. I direttori dei giornali e te Barbara, nessuno di voi credeva a questa storia. Comunque queste foto sono le uniche che sono state scattate. Il soggetto meschino infame le ha messe su OnlyFans. Lui vuole che voi vi iscrivete e pagate, ma poi non trovate nessun video intimo. State attenti quindi. Aspettame pure te, tranquillo che mo arrivo. Adesso a sto giro te lo faccio vede io.”

Falsi video, foto con i frustini, ricatti, minacce e persone che “proteggono”. Direi che ci sono tutti gli elementi per una nuova soap.

B!tches preparate i popcorn.



Floriana Secondi parla di OnlyFans: i video di Live Non è la d’Urso.

“Barbara mi devi aiutare”

Floriana Secondi e l’appello a Live #noneladurso per un problema con le sue foto hot! pic.twitter.com/UqL1CcOSD3 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 4, 2019