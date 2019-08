Foggia, proprietaria di un appartamento su Airbnb: “Non affitto ai gay, la mia casa è solo per etero” – gli screen

“Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un’altra donna. Vogliamo solo uomini accompagnati da una fidanzata o una compagna“. Con queste parole la proprietaria di un appartamento in provincia di Foggia ha annullato la prenotazione fatta da Matteo. La donna ha messo in affitto la sua casa su Airbnb, che a quanto pare è riservata solo a coppie etero.

La notizia è già arrivata all’Arcigay: “Questo atteggiamento è inaccettabile a va duramente sanzionato. – commenta Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – La policy di Airbnb – prosegue – è molto netta sul tema delle discriminazioni. Pertanto chiediamo l’immediata espulsione dell’host dalla piattaforma”.

Per adesso Airbnb non ha pubblicato nessun comunicato su questa spiacevole vicenda, ma probabilmente rimuoverà l’host omofoba nei prossimi giorni.

Ho appena letto che ad un ragazzo gay è stata negata la possibilità di prendere in affitto un appartamento a Foggia su Airbnb. Ma scherziamo? Con tanto di chat allegata. Spero la signora si sia sotterrata dopo sta figura. pic.twitter.com/liLj4VZv1Y — orchidée ❄️ (@biancasdream) August 2, 2019

Sono da poco giunto a conoscenza di ciò che è accaduto a #Foggia, più precisamente su #Airbnb.

Posso solo dire che oramai è diverso tempo che non provo neanche più vergogna, questo paese è socialmente degradante e non merita alcun mio sentimento.

Vi nasca un figlio gay. — Ghost (@_JR_Ghost) August 3, 2019