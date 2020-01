Follettina Creation sbarca ad Avanti Un Altro – video

Come anticipato qualche mese fa, Follettina Creation è sbarcata ad Avanti Un Altro. Da ieri sera la regina di You Tube è entrata a far parte del minimondo del quiz di Paolo Bonolis. La youtuber ha raccontato della sua passione per le bambole ed ha anche svelato perché chiama suo marito ‘Maritozzo con la pazza’.

“Marit deriva da marito, tozzo perché ha la panza. Con la panna invece perché lui è dolce”.

Dopo il web, Folly è pronta per conquistare la tv!

Follettina ad Avanti un Altro: i video.

Visualizza questo post su Instagram Follettina ad Avanti Un Altro 😍 #Follettina #avantiunaltro Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 14 Gen 2020 alle ore 1:05 PST