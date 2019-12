Follettina nel cast di una nota trasmissione: ecco dove la vedremo da gennaio

Dal suo canale You Tube Follettina Creation è sbarcata in tv, prima a Ciao Darwin e poi a Pomeriggio 5 alla corte di Barbara d’Urso. Ma l’avventura televisiva di Folly non è finita qui. Nei mesi scorsi si era vociferato di un suo comeback in una trasmissione di Paolo Bonolis e oggi è arrivata la conferma. Gli amici di Webboh hanno rivelato che la famosa youtuber da gennaio farà parte del cast fisso di Avanti un Altro, il programma preserale di Canale 5.

“Webboh può confermare la presenza della youtuber con la passione per le bambole Reborn nel cast. Un indizio era già arrivato dall’account di TikTok di Follettina. Vi ricordate i video di Folly al fianco di Francesca Brambilla sulle note di Señorita? Ecco, quel video era stato girato nel backstage del programma, che tornerà a inizio gennaio. Infatti anche Francesca Brambilla è una dei volti fissi della trasmissione del preserale. C’è di più: uno spettatore, presente tra il pubblico durante le registrazioni, ci ha potuto confermare la presenza di Follettina”.

Non vedo l’ora di godermi le nuove puntata di Avanti un Altro con Maria Grazia.

Follettina Creation: la sua hit.