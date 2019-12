Follettina Creation a Como: la folla impazzisce, lei piange e viene scortata dalle forze dell’ordinne (VIDEO)

Follettina Creation a Como è stata accolta dai fan come una vera rockstar e quando le forze dell’ordine l’hanno portata all’interno di un noto hotel per garantirle la sicurezza è scoppiata a piangere (dal dispiacere) perché avrebbe voluto incontrare i fan ed abbracciarli.

Ecco il racconto di Follettina:

“Sono dovuta andar via perché c’erano le forze dell’ordine che mi hanno fatto andar via, perché mi hanno bloccata perché c’era un fottio di gente allucinante, non avevo mai visto così tanta gente follettini e follettine. Vero Maritozzo? Madonna, io vi ringrazio tutti tutti tutti. Vi mando un bacione e mi scuso per non essermi potuta fermare, ma le forze dell’ordine volevano proteggermi e c’era troppa gente perché c’erano anche i mercatini di Natale. Madonna, non potete capire, tutti che cantavano la mia canzone e mi mandavano baci. Una cosa mai vista. A un certo punto mi hanno portato dentro ad un hotel e non mi facevano uscire. Io volevo venire a salutarvi e incontrarvi, ma loro niente niente niente, non mi facevano uscire. Al che sono scoppiata in lacrime perché avrei voluto abbracciarvi tutti uno per uno. Non preoccupatevi perché se riesco questa estate torneremo però con la scorta dei carabinieri, altrimenti è un casino. Ringrazio anche le forze dell’ordine per avermi protetta perché c’era gente assurda”.