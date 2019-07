Follettina sfida Marina Abramović e fa una performance parlando per 12 minuti in una lingua morta

Ricordate la composizione futurista di Selvaggia Roma e la performance di Chiara Nasti (che non beve acqua da 2 anni)? Da oggi vi sembreranno il nulla se paragonate alla nuova creazione artistica di Follettina Creation.

La nota youtuber, al grido di ‘Marina Abramović beccati sti spicci e vai a fare performance art un po’ più in là‘, ha realizzato un video in cui elenca – senza alcun apparente senso – una serie di telefilm per 12 minuti, pronunciando i titoli in una lingua morta.

“Tomtom Abbei, Doctor Vù, Sciameles, O ai mit iu moder al fain arriva mamma, Pichi blinders, Prison bric e ot to giet auai uit murder.”

B!tches…



Ovviamente è stata stracciata anche Lady Gaga, che nel 2013 si è messa ad urlare come una matta nei boschi e sdraiata per terra travestita da imbianchina.

The Abramovic Method Practiced by Lady Gaga from OperationGaga on Vimeo.