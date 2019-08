Follettina risponde alle accuse di truffa ed evasione fiscale (VIDEO)

Ieri ‘Poraccitudine Influencer’ ha accusato Follettina Creation di averle chiesto 250€ in cambio di un video tag ed ha lanciato una shade parlando di ‘soldi in nero’: “Ma poi questi soldi sono a nero. Cioè, tu mi chiedi 250€ senza fattura?”

Amedeo Venza ha pubblicato la mail che conferma la richiesta della youtuber ed ha tirato in ballo ‘gli amici di Follettina’: “ Comunque io manderei seriamente la finanza agli amici di Follettina.”

Oggi Folly e il Contabileh hanno replicato:

“Ciao a tutti Follettine e Follettini. Giorni fa mi è arrivata una mail dove mi si chiedeva di sponsorizzare una pagina Instagram dietro a compenso. Non vedo dove sia il problema. Tutti gli influencer chiedono soldi, non vedo perché io non debba farlo. Cos’è volete pubblicità? Non ve la darò mai, non farò nemmeno il vostro nome”.

“Poraccitudine Influencer aveva bisogno di pubblicità. Lei ha mandato solo lo screen della mail in cui Maria Grazie le chiede 250€, ma non gli screen delle mail precedenti, che adesso carico io. poi Maria Grazia ha sempre dichiarato tutto, anche i soldi che prende su Paypal. Io comunque non chiederei quei soldi, ma la pubblicità si paga. Non c’è nulla di male se Follettina ha chiesto dei soldi per un video che le è stato proposto con compenso.”