Forbes: i 10 cantanti che hanno guadagnato di più in questo decennio – la lista con le cifre

Come Billboard, Rolling Stones e Spotify, anche Forbes ha pensato di stilare una classifica pop di questa decade. Il noto sito americano ha reso noti i nomi dei 10 cantanti che hanno guadagnato di più in questo decennio.

Dr Dre conquista la prima posizione con 950 milioni, seconda Taylor Swift con 825 e terza Beyoncé con 685. Chiude la classifica la Germanotta con 500 milioni, battuta di “poco” da Katy Perry.

Sono sorpreso di non vedere Rihanna in questa top 10, visto che negli ultimi 2 anni ha portato a casa ben 100 milioni di dollari e che ha diversi business oltre a quello discografico.



Come può non esserci Rihanna?



1. Dr. Dre ($950 million)

2. Taylor Swift ($825 million)

3. Beyoncé ($685 million)

4. U2 ($675 million)

5. Diddy ($605 million)

6. Elton John ($565 million)

7. Jay-Z ($560 million)

8. Paul McCartney ($535 million)

9. Katy Perry ($530 million)

10. Lady Gaga ($500 million)

10 | Metallica – 2019: $68.5 million

9 | Diddy – 2019: $70 million

8 | Drake – 2019: $75 million

7 | Beyoncé – 2019: $81 million

6 | Jay-Z – 2019: $81 million

5 | Elton John – 2019: $84 million

4 | The Eagles – 2019: $100 million

3 | Ed Sheeran – 2019: $110 million

2 | Kanye West – 2019: $150 million

1 | Taylor Swift – 2019: $185 million

Highest-paid artists of the decade, according to @Forbes :

With $530M earnings, Katy Perry is the 3rd highest-paid female musician of the decade and the the 9th overall, according to Forbes ! pic.twitter.com/fHLOD030ar

— KATY PERRY NEWS (@KPInfos_) December 23, 2019