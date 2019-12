Forbes: i 40 cantanti che hanno guadagnato di più nel 2019 – la classifica

Siamo a dicembre e puntualissima è arrivata la classifica di Forbes dei cantanti più pagati dell’anno. Nel 2018 la regina della lista era Katy Perry con 83 milioni di dollari (qui per la classifica completa), questa volta sul gradino più alto del podio c’è Taylor Swift con la cifra monster di 185 milioni. Si sono portati a casa più di 100 milioni di dollari anche Kanye West, Ed Sheeran e i The Eagles, mentre Elton John chiude la top 5 con 84 milioni.

La Swift è riuscita a piazzarsi proprio sopra il suo acerrimo nemico.



40 | Migos – 2019: $36 million

39 | U2 – 2019: $37 million

38 | Celine Dion – 2019: $37.5 million

37 | Shawn Mendes – 2019: $38 million

36 | Zac Brown Band – 2019: $38.5 million

35 | Kendrick Lamar – 2019: $38.5 million

34 | Calvin Harris – 2019: $38.5 million

33 | Dave Matthews – 2019: $39 million

32 | Lady Gaga – 2019: $39.5 million

31 | DJ Khaled – 2019: $40 million

30 | Marshmello – 2019: $40 million

29 | The Weeknd – 2019: $40 million

28 | Rolling Stones – 2019: $41 million

27 | Luke Bryan – 2019: $42.5 million

26 | Jennifer Lopez – 2019: $43 million

25 | Guns N’ Roses – 2019: $44 million

24 | The Chainsmokers – 2019: $46 million

23 | Ariana Grande – 2019: $48 million

22 | Paul McCartney – 2019: $48 million

21 | Fleetwood Mac – 2019: $49 million

20 | Jimmy Buffett – 2019: $50 million

19 | Eminem – 2019 : $50 million

18 | Bruno Mars – 2019: $51 million

17 | Billy Joel – 2019: $52 million

16 | BTS – 2019: $57 million

15 | Pink – 2019: $57 million

14 | Katy Perry – 2019: $57.5 million

13 | Justin Timberlake – 2019: $57.5 million

12 | Travis Scott – 2019: $58 million

11 | Rihanna – 2019: $62 million

10 | Metallica – 2019: $68.5 million

9 | Diddy – 2019: $70 million

8 | Drake – 2019: $75 million

7 | Beyoncé – 2019: $81 million

6 | Jay-Z – 2019: $81 million

5 | Elton John – 2019: $84 million

4 | The Eagles – 2019: $100 million

3 | Ed Sheeran – 2019: $110 million

2 | Kanye West – 2019: $150 million

1 | Taylor Swift – 2019: $185 million

According to Forbes, Shawn Mendes is the youngest artist in Top Earning Musician of 2019 list, with $38 million dollars.pic.twitter.com/vxlUlqoehV

— Shawn Mendes Charts (@shawncharts) December 6, 2019