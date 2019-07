Forbes stila la lista delle celebrità che hanno guadagnato di più nell’ultimo anno

Forbes come ogni anno ha stilato la classifica delle 100 persone che hanno guadagnato di più nell’ultimo anno e se al centesimo posto (qua la lista completa) troviamo Celine Dion con poco più di 37 milioni di dollari, al primo c’è Taylor Swift con oltre 185 milioni di dollari.

Nella Top10 dei più ricchi dell’anno troviamo 8 uomini e 2 donne (che però sono in vetta alla lista), divisi in 4 musicisti, 4 atleti e 2 personaggi televisivi.

Nella Top100, invece, l’artista più giovane che ha guadagnato di più è Shawn Mendes (20 anni) con 38 milioni di dollari, mentre il più anziano è Paul McCartney (77 anni) con 48 milioni di dollari. Dopo gli Stati Uniti, il paese che vanta un maggior numero di ‘ricchi’ è la Gran Bretagna (con 9 nomi nella lista) seguito dal Canada (con 5 nomi).

#1 Taylor Swift $185 M Musicians

#2 Kylie Jenner $170 M Personalities

#3 Kanye West $150 M Musicians

#4 Lionel Messi $127 M Athletes

#5 Ed Sheeran $110 M Musicians

#6 Cristiano Ronaldo $109 M Athletes

#7 Neymar $105 M Athletes

#8 The Eagles – $100 M Musicians

#9 Dr. Phil McGraw $95 M Personalities

#10 Canelo Alvarez $94 M Athletes

.@Forbes has released this year’s list for “World’s Highest Paid Celebrities.” @TaylorSwift13 ranks #1 on the list with $185 MILLION.

Full list: https://t.co/QtEpKjMfjM pic.twitter.com/rzihr0MvrK

— Pop Crave (@PopCrave) July 10, 2019