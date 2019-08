Forbes: la lista delle 10 popstar che hanno guadagnato di più nel 2019

Forbes ieri sera ha pubblicato la classica lista delle 10 popstar che hanno guadagnato di più negli ultimi 12 mesi. Nel 2019 la vera regina del business è Taylor Swift, che si è portata a casa ben 185 milioni di dollari, seconda Beyoncé ma con 104 milioni in meno della collega, mentre al terzo gradino del podio si piazza Rihanna con 62 milioni (questa non rilascia album e non parte in tour da anni e continua ad incassare, è un genio).

Katy Perry quarta, Lady Gaga ottava e chiude la top 10 Shakira con 35 milioni. Assenti la principessa e la regina del pop, Britney Spears e Madonna, anche se c’è da dire che Madame X non fa uno show da anni e che è normale non sia in classifica.

Le donne del pop che hanno guadagnato di più nel 2019 – la lista completa di Forbes

1. Taylor Swift – $185 milioni

2. Beyoncé – $81 milioni

3. Rihanna – $62 milioni

4. Katy Perry – $57.5 milioni

5. P!nk – $57 milioni

6. Ariana Grande – $48 milioni

7. Jennifer Lopez – $43 milioni

8. Lady Gaga – $39.5 milioni

9. Celine Dion – $37.5 milioni

10. Shakira – $35 milioni

(Qui trovate la lista delle 10 popstar più pagate del 2018)

Fonte: Forbes