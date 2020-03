Forte grandinata sulla casa del GF Vip, gli autori intervengono: “Rientrate immediatamente”

Una bufera si è abbattuta su Roma in queste ore. Vento pioggia e poi anche grandine hanno colpito la zona della casa del Grande Fratello Vip. Alcuni concorrenti non solo hanno apprezzato la tempesta, ma si sono precipitati in costume in giardino a godersi la grandinata. Antonella Elia e Fabio Testi si sono posizionati sulle poltrone del giardino imbiancato e gli autori sono intervenuti. IL GF ha bacchettato i due ‘vipponi’: “Rientrate ragazzi, immediatamente”.

Antonella e Fabio dopo l’ordine del GF sono corsi in casa.

Dovessi fare una cosa del genere io…



Antonella Elia e Fabio testi si godono la grandinata: il video e le foto.

Fabio Testi 78 anni gioca con la grandine richiamato dal #gfvip e le ventenni morte dentro, Egli continua a Regnare ed io salvo lui! 👑 pic.twitter.com/ctu4tR6h7b — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) March 7, 2020

mortissima per Fabio e Antonella sotto la grandine, due pazzi #GFVIP pic.twitter.com/sdV0uX07av — auro|baci stellari (@darveyfeels_) March 7, 2020