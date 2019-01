Forum, sospeso il Giudice Foti: è stato intercettato mentre parlava di riciclaggio di denaro

Il Giudice Francesco Foti è stato sospeso dalla trasmissione Forum in seguito a delle intercettazioni telefoniche della Guardia di Finanza.

Come riportato dal portale Live Sicilia, infatti, il giudice della nota trasmissione di Mediaset è stato intercettato nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge un avvocato finito in manette (tale Mariolino Leonardi). L’uomo è stato scoperto a parlare di fondi all’estero, falsi finanziamenti, transazioni, riciclaggio, soldi da lavare e persino di pentiti e dei rapporti con Brusca.

Alla luce dei fatti Mediaset ha deciso di sospendere la collaborazione con il Giudice:

“Recenti indiscrezioni di stampa relative a un’inchiesta condotta dalla Procura di Catania menzionano, tra gli altri, anche l’avvocato Francesco Foti, noto al pubblico per essere uno dei giudici del programma televisivo ‘Forum’ in onda sulle reti Mediaset. In proposito, la società Corima che cura la produzione esecutiva del programma, ha informato Mediaset di aver sospeso temporaneamente e in via prudenziale il rapporto di collaborazione con l’avvocato Foti, in attesa che venga chiarita la posizione di quest’ultimo”.

Durante l’intercettazione il Giudice Foti chiede all’amico avvocato informazioni su come costruire una società all’estero perché “la cosa importante è far sparire subito i soldi non appena questi vengono sbloccati” e ancora “i costi che una operazione di questo tipo può avere, visto che è un 648 bis, operazione di riciclaggio”. Successivamente si sentono frasi come “ma se servono a lavare i soldi certo che gli va bene” e “quando questo fondo viene diviso compenso per l’avvocato, se la vede lui, compenso per quello che fa il finto banchiere e compenso suo. Ognuno per sé”.

Il Giudice, arrivato a Forum anni fa prendendo il posto del compianto Sante Licheri, fa anche il nome di un suo cliente – tale “Costanzo” – e parla anche di pentiti ma quel passaggio nelle intercettazioni non è chiaro: si sente solo la parola “Brusca” (come riporta Il Fatto Quotidiano) e se sia o meno il boia della strage di Capaci non è dato saperlo.

Al momento né Barbara Palombelli né gli altri volti di Forum hanno preferito commentare questa vicenda.