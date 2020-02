Militante di Forza Nuova punito con i lavori socialmente utili: adesso tinteggia la sede dell’Arcigay

Nel 2017 diversi militanti di Forza Nuova hanno organizzato a Cesena una squallida manifestazione in occasione di un unione civile. Alcuni attivisti del partito di estrema destra sono finiti su tutti i più importanti quotidiani per aver sfilato per le strade della città romagnola inscenando un funerale.



Il Tribunale di Forlì nei mesi scorsi ha rinviato a processo 10 degli 11 militanti che avevano organizzato quel finto funerale. All’undicesimo genio che ha preso parte alla sceneggiata, la pena è stata tramutata in lavori socialmente utili e in questi giorni l’uomo era impegnato a tinteggiare la sede Arcigay di Rimini.

Quando si dice ‘il karma è una pu**ana’.



Il sindaco di Cesena e il Presidente di Arcigay Rimini hanno commentato la vicenda.

“Anche simbolicamente oggi si copre un torto effettuato, lo si cancella e si riparte da zero – spiega il presidente di Arcigay Rimini, Marco Tonti -. Lo si fa in un centro antidiscriminazione, gestito da noi, e questo ci fa essere molto soddisfatti del fatto che si sana una cosa sbagliata e si fa un passo avanti per un modo civile di convivere”. “Si tratta – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – di una pena simbolica ma incisiva . È stata violata la ‘Legge Mancino’ che punisce chi inneggia all’ideologia nazifascista o incita alla discriminazione per motivi religiosi, razziali, etnici o nazionali, ma anche altre specifiche norme del Codice penale. Inoltre, in una città libera e democratica come Cesena, manifestazioni di questo tipo non saranno mai tollerate”.

Uno dei militanti di Forza Nuova che inscenò a #Cesena un finto funerale durante un’#unionecivile, oggi sconta parte della sua pena ai lavori socialmente utili: dipingerà la sede di Arcigay a Rimini.

Karma is a rainbow 🌈 — radio_zek (@radio_zek) February 18, 2020

Ex militante di Forza Nuova, omofobo, costretto a riverniciare la sede dell’Arcigay.

Consigliere leghista offre ospitalità a extracomunitaria incinta.

Rimini è proprio un bel posto dove vivere. — Mauro JFP (@mauro_jfp) February 19, 2020