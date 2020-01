Francesca Barra risponde all’attacco di Antonella Elia: “Dimostra la sua pochezza”

Venerdì scorso Antonella Elia si è scagliata contro la sua collega Francesca Barra, accusandola di essere una buonista paracula. La concorrente del GF Vip 4 ha anche avvisato la scrittrice: “Quando uscirò da questo reality vedrai“.

Ieri sera la ministra de La Repubblica delle Donne ha risposto al duro attacco di Antonella, ma non si è detta disponibile ad uno scontro televisivo con la gieffina.

“Io sono contenta che si sia espressa in quel modo, perché ha dimostrato la sua pochezza. Lei ha paura di un confronto intelligente con me. Hanno mostrato le sofferenze di Antonella Elia e a me può dispiacere dal punto di vista personale. Ma quante donne hanno sofferto eppure non scendono in strada per fare una strage. Se deve incontrare qualcuno fuori dalla casa deve incontrare le donne che ha offeso e chiedere loro scusa. Se buonista vuol dire rispettare il prossimo allora evviva le buoniste. A me tutta questa moda di dire ‘la verità’ non piace. Ma poi finge di non sapere chi sono e poi lavora con me, questo la dice lunga. Essere maleducati non è essere schietti. Se hai avuto un dolore dovresti maggiormente rispettare gli altri. Non voglio scontri. Io non voglio fare la lotta nel fango con lei, Antonella deve confrontarsi con le altre donne”.