Francesca Cipriani pazza di Can Yaman: “Piango tutti i giorni per lui. Avevamo un appuntamento…”

Francesca Cipriani non è molto fortunata in amore, due anni fa si è beccata un palo da Walter Nudo e qualche mese fa ha anche fatto un appello a Maria De Filippi.

Adesso però l’ex Pupa ha puntato un manzo di prima categoria, Can Yaman!

Durante una recente intervista rilasciata al giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5, Francescona ha rivelato che aveva un appuntamento in sospeso con il bel turco, che però – per adesso – la sta snobbando.

“Sono in Puglia, una terra speciale, un mare pazzesco, stavo mangiando perché la cucina è buonissima.. poi tornerò a Milano per questioni di lavoro. L’amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso.Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile.

Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”.