Caduta Libera, Francesca Cipriani interrompe Gerry Scotti – il video è virale su TikTok

Il nome di Francesca Cipriani in questi giorni è tornato sulla bocca di tutti grazie alla parodia che Martina Socrate ha realizzato sul suo profilo TikTok.

Il video originale risale all’anno scorso quando Francesca Cipriani andò ospite – insieme ai suoi colleghi naufraghi de L’Isola dei Famosi – da Gerry Scotti per registrare una puntata speciale di Caduta Libera.

Chiamata dal conduttore ad indovinare una parola a caso di sei lettere, la Cipriani è andata nel pallone ed attendendo l’arrivo della domanda (che non era prevista) ha esclamato: “Non ho capito il gioco, no, scusate interrompete“, non prima di esclamare “gelato?” come inizialmente suggerito da Gerry Scotti.

Su TikTok all’hashtag #gelato è possibile vedere numerose parodie, anche se quella della Socrate resta la migliore.

Francesca Cipriani regina del trash anche ad un anno e mezzo di distanza.