Francesca Cipriani arrabbiata con Valeria Marini: “Ecco cosa mi ha fatto un mese fa…”

Tra liti, sfuriate in tv, pianti e riappacificazioni, il passato di Valeria Marini e Francesca Cipriani è davvero complicato. Dopo diverse catfight, le due bionde hanno fatto pace a L’Isola dei Famosi e a Domenica Live. Nonostante la pace televisiva, embra però che Queen Valery non nutra particolare simpatia per la collega, o almeno questo è quello che ha raccontato ieri a Pomeriggio 5 la Cipriani.

“Antonella avrà sbagliato ad alzare le mani, ma Valeria non è un’amica delle donne. Adesso racconto una cosa successa a me poco tempo fa. Un mese fa eravamo ad un evento Napoli. Lei non è scesa dalla macchina fino a che io non sono andata via e non ha voluto fare le foto con me. Lo ripeteva a tutti, che non voleva farsi vedere con me. Ho chiesto anche all’organizzatore. Eravamo ospiti insieme allo stesso evento. Quando ci siamo incrociate, ci siamo passate a pochi cm di distanza, lei non mi ha salutata. I fotografi volevano che facessimo le foto insieme e lei ha proprio detto ‘assolutamente non con lei’. A me dispiace tanto, perché a L’Isola dei Famosi ci eravamo riappacificate, lei diceva che ara mia amica e amica di tutte le donne. Io credevo a quest apace. Ma forse era una pace non veritiera, sono rimasta molto, molto male”.

A questo punto Alfonso dovrebbe buttare nella casa del GF Vip anche Francesca Cipriani, ma non per un confronto flop (ce ne fosse stato uno decente quest’anno), ma per farla restare come concorrente. Ora che Antonella Elia abbandonerà il programma al primo televoto, c’è bisogno di una nuova “nemica” per Queen Valery.

Francesca Cipriani racconta quello che è successo a Napoli con Valeria marini: il video.

