Francesca De Andrè fa pesanti accuse contro Gennaro: parla di sostanze e di un’aggresisone

Oggi pomeriggio Francesca De Andrè è stata ospite a Domenica Live. La ragazza è entrata in studio con Giorgio Gambellini e i due hanno rivelato di essere tornati insieme.

Barbara d’Urso ha chiesto informazioni sulla fine della storia tra Francesca e Gennario Lillio, ma l’ex gieffina è sbottata, facendo delle pesanti accuse contro il bel napoletano.

“Perché dice che lui è sano? Cosa vuole dire? Cosa presuppone? Che io non lo sia? Allora gli steroidi sono sani per caso? Ma la smettesse. Chiudo qui che è meglio.

Poi il signorino che parla di aggressioni, per due volte mi ha scaraventata dall’altra parte della camera d’albergo. Questo mentre si parlava di Giorgio, perché non voleva che avessi un confronto con il mio ex. Io non ho raccontato di questi due episodi a Giorgio perché lo conosco. Gennaro era su tutte le furie”.