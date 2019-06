Francesca De Andrè perde la testa di notte, aggredisce Gennaro e minaccia di abbandonare la casa: “Aprite la porta rossa!”

Ieri durante la semifinale del Grande Fratello Francesca De Andrè e Gennaro hanno iniziato a discutere. La litigata è degenerata in piena notte e verso le 2:30 la concorrente ha iniziato ad offendere pesantemente il bel biondino.

Tu sei uno scemo Io non ci sto con una faccia di merda come lui una settimana. Un cretino. Ma f*ttiti. Uomo di merda, uomo di merda, sei solo un uomo di merda.”

Francesca De Andrè ha strattonato Gennaro, lanciando via il cibo che il ragazzo stava mangiando, a quel punto è intervenuto Gianmarco, che ha portato fuori l’amico.

“Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro di lei. – ha detto Gennaro – Mi ha scaraventato le cose via dalle mani ed era aggressiva urlava e mi offendeva. Mi ha dato un ceffone alle mani. Con me ha chiuso davvero, questa non posso perdonargliela, stretta di mano ognuno per la sua strada. Tirarmi gli schiaffi ti rendi conto?! E menomale sei intervenuto, perché lei poteva anche fare di peggio contro di me.”