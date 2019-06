Francesca De Andrè attacca Taylor Mega: “Non è vero che è ricca. Voleva farsi Gennaro e Daniele e ha preso un palo”

Taylor Mega sarà anche uscita dalla casa del Grande Fratello, ma Francesca De Andrè è ancora infastidita dalle parole della bella influencer. Ieri pomeriggio la concorrente ha massacrato Taylor dandole della bugiarda.

“Lei è venuta qui per cercare di inzigare, zizzania. la gelosa è lei che è venuta qui a cercare di farsi Gennaro e non ce l’ha fatta. Poi c’ha provato a farsi con Daniele e anche con lui non c’è riuscita. Ma chi è questa? Ma cosa Vuole? Ma dove va? Torna a casa. Questa Taylor Mega guadagna così tanto che viene qui dentro gratis una settimana. Poi guadagna così tanto che si è inventata tutta un film inesistente. Sua sorella lavora in un’azienda di trasporti e lei guadagna un milione di Euro al mese? Ma a chi la racconta? Con quei costumi di plastica e non di seta. Ma a chi vuole darla a bere? A me? Ma via.

Aveva il suo ruolo, brava. Nella vita c’è chi è vero come me e chi ha i ruoli. Ma non si permettesse di parlare di persone che non conosce. Ma lei cosa ne sa di me? A Gennaro ha detto di fare il suo percorso senza di me.”