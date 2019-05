Francesca De Andrè fa pesanti accuse sul suo ex Giorgio e parla di droga (VIDEO)

Francesca De Andrè rischia di ricevere una nuova querela, dopo quella che le avrebbe fatto Mila Suarez. Ieri notte dopo la fine della puntata, la De Andrè e Valentina Vignali hanno parlato del presunto tradimento di Giorgio e delle foto pubblicate dal settimanale Oggi.



Valentina: “Può essere che stava in condizioni strane?”

Francesca: “Sì, sì, poteva essere che è andato a drogarsi in macchina, sì”

Valentina: “Ok drogarsi in macchina e ha fatto cose perché stava fatto magari? Perché ci stanno pure quelli, te lo assicuro”

Francesca: “Sì, ma non è giustificabile comunque. Io voglio capire se gli ha dato un bacio”

Mi stupisco della Vignali, visto che è stata querelata dal suo ex Stefano Laudoni per un caso simile. Capisco che dopo settimane all’interno del GF ci si possa scordare per qualche istante delle telecamere, ma prima di fare accuse così pesanti sarebbe meglio contare fino a 100.

