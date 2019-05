Francesca De Andrè accusa in diretta l’ex fidanzato Giorgio: “Sei fatto dalla mattina alla sera” (VIDEO)

La scorsa settimana, dopo aver scoperto il tradimento del suo Giorgino, Francesca de Andrè si è lasciata andare a delle dichiarazioni davvero pesanti. La ragazza ha parlato di droga e l’ha fatto in due momenti diversi.

“Sì, sì, poteva essere che è andato a drogarsi in macchina, sì. Sì, ma non è giustificabile comunque. Io voglio capire se Giorgio gli ha dato un bacio. […] Ma anche se era fatto, ma non mi importa nulle, non lo giustifico!”

Il colpo di scena però è arrivato ieri sera, quando Giorgio è entrato nella casa del GF ed ha fatto un vero show trash. La De Andrè ha chiesto al suo ex con chi avesse passato una notte in un hotel a 5 stelle, lui ha detto di non ricordarselo e lei ha lanciato la bomba in diretta: “Forse perché sei fatto dalla mattina alla sera?”

FATTO?



In che senso? Mica starà parlando ancora di TROCA?



“E non lo sai perché sei fatto dalla mattina alla sera?” #GF16 pic.twitter.com/dydanJl6nv — CHOC – non è Caltagirone (@capatesuspigolo) 27 maggio 2019