Francesca De Andrè svela nel dettaglio cosa ha fatto Giorgio in macchina quando l’ha tardita (VIDEO)

Francesca De Andrè e Gennaro a Live Non è la d’Urso si sono scontrati con le famose 5 sfere. In una di questa c’era l’ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello 16, Giorgio Tambellini.

In studio si è riparlato del tradimento del toscano e Francesca ha raccontato di aver scoperto nel dettaglio cosa è successo nella macchina del suo ex. Barbara d’Urso ha chiesto di non scendere in particolari e di non svelare nulla.

Platinette invece ha detto di essere curiosa e la De Andrè non si lasciata pregare, rivelando cosa hanno fatto Giorgino e la ragazza misteriosa: “Cosa è successo? Fellati0 […] Si è fatto fare un servizietto dalla ragazza […] Quella principessa si è dedicata a lui e gli ha fatto un servizietto“.

Francesca ha pronunciato queste parole a bassa voce e non tutti hanno sentito.



Francesca De André: “TI SEI FATTO FARE IL SERVIZIETTO IN MACCHINA DA QUELLA RAGAZZA SQUISITA”#noneladurso — ☆Matteo Bellopede☆ (@BellopedeMatteo) 12 giugno 2019

Francesca a Giorgio:”dopo che ti sei fatto fare un servizietto in macchina da quella ragazza squisita.” Barbara:#livenoneladurso #noneladurso pic.twitter.com/cds8eMxDE4 — 🌸☁️ (@partenopea_1926) 12 giugno 2019