Francesca De Andrè attacca il Grande Fratello per un motivo assurdo

Ieri pomeriggio Gaetano Lillio e Francesca De Andrè si sono concessi una sauna nella casa del Grande Fratello. Il bel biondino ha iniziato a parlare nell’orecchio della concorrente ed è subito stato richiamato da un’autrice. Se Gennaro si è limitato a sbuffare, Francesca si è alterata e se l’è presa con il Grande Fratello. La De Andrè si è lamentata delle troppe attenzioni rivolte a lei e Lillio.

“Ma basta! Che palle. Devono proprio stare tutto il giorno a guardare quello che facciamo io e te, altrimenti non hanno niente da tirare fuori. Ma basta.”

Ma questa scherza? Pensa che il GF non debba guardare quello che fa? Lo sa che ci sono telecamere e microfoni ovunque? Ma soprattutto, è consapevole di aver fatto di tutto per attirare l’attenzione su di sé?! Litiga con mezza casa, sclera per niente, parla di droga in diretta, limona con un concorrente e non vuole che gli autori si interessino a lei.



Tranquilla che tra qualche mese nessuno starà più a “guardare quello che fai”.