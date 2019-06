Francesca De Andrè torna su Instagram ed usa un eufemismo per commentare la sua esperienza

Francesca De Andre è tornata su Instagram dopo due mesi chiusa al Grande Fratello e per commentare l’esperienza televisiva ha usato un eufemismo, che è stato immediatamente notato dai suoi followers. Per giustificare il suo comportamento all’interno della casa, la De Andrè ha infatti scritto di non essere stata “leggera”, ma di essere stata vera.

“Eccoci qua…! Sono tornata 💁🏽‍♀️ Avrei milioni di cose da dire, scrivere…ma avrò modo di farlo con un po’ di tempo..per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata. Non ho passato solo cose belle come sapete e so di non essere stata “leggera” ma, il tutto gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi e agli estremi) di una cosa non si può dire io contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata.

#ripartodame”.

Considerando che si è pure beccata una querela da parte di Mila Suarez dopo che l’ha sommersa di insulti gratuiti, il termine “leggera” lo sostituirei con un più realistico “maleducata”.

Una cosa però è certa: se questa edizione del Grande Fratello ha chiuso con una media del 20% è in gran parte merito suo.

Un perfetto concorrente da reality.