Francesca De Andrè collassa negli studi di Live Non è la d’Urso e viene portata in ospedale

Francesca De Andrè ha fatto preoccupare tutti quando, raggiunti gli studi Mediaset poco prima della puntata di Live Non è la d’Urso dove sarebbe dovuta essere ospite, ha avuto un malore ed è collassata.

Ovviamente il medico dello studio ha immediatamente chiamato un’ambulanza che l’ha portata al San Raffaele di Milano e l’ha ricoverata.

L’inviata di Live Non è la d’Urso, in collegamento da fuori l’ospedale, poco dopo ha annunciato in diretta che Francesca De Andrè si è ripresa e sarebbe fuori pericolo, anche se non è stato specificato il motivo del malore.

Nel mentre, il suo fidanzato Giorgio Tambellini invece di essere in ospedale con la sua amata, ha preferito restare nello studio di Live Non è la d’Urso.