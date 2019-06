Lite super poraccia fra Francesca De André e Maria Monsè – ecco cosa è successo

Francesca De André e Maria Monsè hanno litigato e la discussione è stata così poraccia che non potevo non parlarvene.

Le due ex gieffine si sono infatti prese (a parole) nel backstage di una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, quando la De André è andata ospite per parlare della sua storia d’amore con Gennaro Lillio.

A raccontare il curioso aneddoto sfuggito all’occhio indiscreto delle telecamere è stata Maria Monsè fra le pagine del settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti.

“Durante una puntata di Pomeriggio Cinque la De André non ha perso tempo per offendermi, come è solita fare con tutti. Mi ha detto che sono patetica e che io a una certa età non posso mostrarmi scollata. Ha persino detto che dovrei vergognarmi perché il mio décolleté non è affatto bello e fa una piega decisamente antiestetica sotto. A 45 anni io sono decisamente meglio di lei, che di anni ne ha soltanto 29. Sono rimasta colpita dal suo décolleté, che è piuttosto cadente pur essendo Francesca più giovane di me di un bel po’.”