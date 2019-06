Francesca De Andrè perde la calma anche nell’ultima notte al GF: “Prendo una mazza…” (VIDEO)

Francesca De Andrè proprio non ce la fa a stare tranquilla ed è riuscita ad innervosirsi anche nell’ultima notte passata nella casa del Grande Fratello. Ieri sera la concorrente era in giardino con Gennaro e se l’è presa con Gianmarco Onestini.

Francesca ha detto di voler prendere una mazza da baseball per fare razzia e ovviamente sui social è scoppiata la polemica.

“Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica Gianmarchina di sto ca e portala qua. Perché alla prossima che mi dicono qualcosa prendo la mazza da baseball e faccio razzia”.

Mazza da baseball?

Cara Franceschina, sai quanti cereali sottomarca devi ancora mangiare…



La mafiosa De Andrè. Ragazzi no comment. Questo è il video dove Francesca minaccia Gianmarco. LEI È ARRIVATA ALLA FINE, RAGA VI RENDETE CONTO? #GF16 pic.twitter.com/yPHRvpsPjF — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) 10 giugno 2019

“prendo una mazza da baseball e faccio razzia” ma scherziamo? #GF16 — g. (@soulvmate) 9 giugno 2019

Prende una mazza da baseball e fa razzia… questa è.#gf16 — Lua (@Lua_Blues) 9 giugno 2019

Perché quella stupida di Francesca sta dicendo parole contro Gianmarco???#gf16 — Fanfullicchia 🍭 (@funny_dreamer16) 10 giugno 2019