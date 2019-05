Francesca De Andrè fa delle pesanti confessioni durante la notte: “Avevo una perizia psichiatrica” (VIDEO)

Francesca De Andrè continua a fare confessioni molto delicate e controverse. Dopo aver parlato di droga insieme a Valentina Vignali, la concorrente del GF 16 ha tirato nuovamente in ballo il suo ex Giorgio Tambellini. Durante una chiacchierata notturna con Kikò Nalli, la De Andrè ha detto che avrebbe dovuto sottoporsi ad una perizia psichiatrica e che Giorgio lo sapeva. La ragazza ha parlato anche di una chat con sua madre.

F: “Giorgio sa tante cose private mie. Cose anche pesanti”

K: “Dio, ma la tua vita è tutta una tragedia”

F: “Per questo ti dico che lui sa tante cose di me. Ha sentito, ha letto che io avevo una perizia psichiatrica da fare. Di mezzo c’era anche mia madre in chat che mi ha scritto delle cose che tu non hai idea, tutta ubriaca, robe da film e Giorgio le ha lette”.

Una cosa dobbiamo dirla: nel bene o nel male, Francesca De Andrè si è data totalmente al programma, regalandoci catfight, drammi post corna e anche dettagli molto intimi sulla sua vita privata. Un perfetto concorrente da reality.