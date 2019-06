Francesca De Andrè parla dei problemi di Giorgio e tira in ballo alcol e sostanze, lui sbotta: “Ubriaca barcollavi” (VIDEO)

Al Grande Fratello Francesca De Andrè ha dato più volte del ‘fatto’ al suo ex, Giorgio Tambellini.

Ieri sera a Live Non è la d’Urso, la ragazza è tornata all’attacco ed ha lanciato pesanti accuse. L’ex gieffina ha detto che Giorgio è uscito da alcune problematiche, in cui però sarebbe ricascato quando lei era al GF.

“Avevi bevuto quella sera? Io comunque con uno sballato come te c’ho poco a che vedere. Non beveva quando stava con me. Il mio amore pensavo fosse servito a quello. Una volta che io sono entrata nella casa lui è ripiombato in tutte quelle problematiche da cui era uscito grazie a me. […] Bevuto e non solo…

I tuoi genitori non ti daranno più una lira visto che sarai sballato dalla mattina alla sera. Io ti conosco, sei rientrato in quelle problematiche con me eri uscito. Fategli le analisi del sangue”