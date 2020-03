Francesca Manzini debutta a Striscia la Notizia, ma si candida anche per un programma di Rai Uno

Francesca Manzini questa sera debutterà alla conduzione di Striscia la Notizia e – intervistata da TvBlog per l’occasione – ha così commentato:

“È la mia prima conduzione, è tanta roba. È la prima volta che Antonio Ricci fa una scommessa del genere; è facile mettere in conduzione, insieme a Gerry Scotti, un nome noto. Io sono sconosciuta – non lo dico con rammarico e dispiacere, anzi – e se Ricci mi ha voluto è perché ha visto in me cazzimma e prontezza”.

Il debutto in Mediaset come conduttrice (dopo la parentesi ad Amici Celebrities) non le ha però fatto rinunciare al suo sogno: partecipare come concorrente a Tale e Quale Show.

“Hai ricevuto ben 4 no da Tale e Quale Show in questi anni. La conduzione di Striscia la notizia è una rivincita?” – la sua risposta – “No, anzi. Con Carlo Conti ci sentiamo, è felice per me a Striscia. Mi dice: ‘Hai visto che ti ho portato bene?‘. Il no di Tale e Quale Show mi ha portato alla consacrazione da Maria ad Amici Celebrities. Sliding doors. Se prenderei parte alla prossima edizione? Dopo 4 no, per me è sì. 4 sì!”.

E chissà se il suo sogno non possa davvero realizzarsi.