Francesca Pascale single per corna: “Silvio Berlusconi mi ha tradita”

Francesca Pascale, intervistata da La Repubblica, ha confermato la rottura da Silvio Berlusconi.

L’annuncio ufficiale era stato dato dall’addetto stampa di Forza Italia con un comunicato di poche righe, aspramente criticato dalla Pascale stessa.

L’allusione ovviamente è a Marta Fascina, deputata di Forza Italia, che ora vivrebbe ad Arcore da Berlusconi.

“Ho sempre avuto un sentimento sincero per lui e rispetto per la famiglia e per i figli. Possibile che con la sofferenza che abbiamo in Italia, tra Coronavirus e crisi economica, si debba parlare della fine della storia tra me e il presidente? Ma che senso ha discutere di questo, con i chiari di luna che vive il Paese, come diremmo noi a Napoli? Anche no, grazie”.