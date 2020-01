Francesca Sofia Novello rompe il silenzio sulle parole di Amadeus: la sua reazione alla polemica

La polemica sulle parole dette da Amadeus su Francesca Sofia Novello durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo si sta spegnendo e proprio adesso ha deciso di rompere il silenzio la protagonista. La fidanzata di Valentino Rossi in un’intervista concessa ad Oggi ha difeso Amadeus ed ha spiegato ‘il passo indietro’ che intendeva il conduttore.

“Amadeus ha usato parole che mi rendono merito. Il significato della sua metafora è chiaro: stare un passo indietro vuol dire che, nonostante la grande visibilità del mio fidanzato, ho sempre avuto cura di non approfittarne, ho sempre evitato di trarne vantaggio per il mio lavoro di modella. Negli anni ho sempre cercato di evitare la luce riflessa da Valentino, stando un passo indietro rispetto alla sua notorietà. Datemene atto, per favore.

Non ho bisogno di essere difesa da nessuno, tanto meno da chi è alla ricerca di visibilità o di un like in più”.