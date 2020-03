Francesca Tocca continua a pensare a Valentin (VIDEO)

Ieri sera Valentin Alexandru ha vuotato il sacco ed ha ufficializzato la sua relazione con Francesca Tocca. Il ballerino ha anche aggiunto la volontà di voler fare un passo indietro per rispetto della famiglia della sua amata (quando si è avvicinato a lei non pensava alla famiglia?!).

In molti si chiedono se il post del ragazzo sia stato approvato anche dalla moglie di Raimondo Todaro, che con le sue storie pubblicate su Instagram prima dell’annuncio di Valentin non aveva assolutamente lasciato pensare ad una rottura. La Tocca infatti ha continuato a condividere foto insieme all’ex Amico di Maria De Filippi, come se nulla fosse cambiato negli ultimi giorni.



Le storie di Francesca Tocca.

Io mi auguro davvero che Francesca Tocca sia stata avvisata da Valentin di quel post pubblico, perché altrimenti significa che lui ha fatto l’ennesima ca**ata…



Intanto il ballerino di latino-americano è stato duramente attaccato su Twitter.

Se Valentin avesse i sottotitoli:

* “hai le scoregge nella testa” (eh ma era confidenza perché stavamo insieme)

* “lei ha iniziato a cercarmi (colpa sua)”

* “il passo indietro l’ho fatto io perché lei ha una famiglia ed io alla famiglia ci tengo (lei di meno) #Amici19 pic.twitter.com/CM8udNvHWk — Sehnsucht (@DouxBebe_) March 27, 2020

Io su Valentin stenderei un velo pietoso perché è incommentabile proprio #Amici19 pic.twitter.com/0xUVqlRjeY — gamma (@lastelladidelta) March 27, 2020