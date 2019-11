Amici 19: Francesco Bertoli, occhi puntati sul cantante che ha rifiutato X Factor

Chi è Francesco Bertoli della diciannovesima edizione di Amici? Il suo curriculum è decisamente lungo nonostante lui sia nato solo nel 1996.

Giovanissimo nel 2016 partecipa alle selezioni di X Factor con il suo gruppo Jarvis e supera tutte le fasi, dai provini ai bootcamp fino agli home visit dove ha conquistato Alvaro Soler che lo ha voluto nella propria squadra. Ad un passo dalla prima puntata dei live show, però, Francesco Bertoli con i Jarvis decidono di ritirarsi ed al loro posto Soler chiamò i Soul System che alla fine quell’edizione la vinsero pure davanti a Gaia Gozzi, anche lei concorrente di Amici 19. Quando si dice il destino.

Francesco Bertoli intervistato da Diva & Donna dichiarò in merito al suo ritiro ad X Factor:

“Chiamateci pure ingenui o contadinelli. Ma non ce la siamo sentita di firmare ed è stata una scelta artistica. Vogliamo continuare ad avere la libertà di fare la nostra musica, di andare nella direzione che preferiamo, anche di sbagliare. E diciamo no, in questo momento, a dei vincoli così forti con una trasmissione tv e una casa di produzione. E’ stata una scelta difficile, ci siamo divisi anche tra di noi, ma poi ci ha unito la voglia di dimostrare che si può avere successo anche senza passare da un talent show. E non ci siamo pentiti”.