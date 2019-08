Chiofalo e Fiordelisi, gravi accuse: “Vuoi diventare famosa con l’arresto del tuo ragazzo. Costretto a spacciare cocaina da te”

Eleonora D’Alessandro se l’è presa con Francesco Chiofalo per l’intervista che il ragazzo ha rilasciato a DiPiù in merito all’arresto di Alessio Bruno.

Adesso Chiofalo ha risposto alla fidanzata di Alessio in un commento su Isa e Chia.

“La ragazza è affamata di visibilità, attacca me senza motivo pur di farsi scrivere due articoletti di gossip. Ho contattato lei personalmente una volta saputo dell’arresto di Alessio per dirle che se serviva a lei e famiglia io c’ero per qualsiasi cosa.

Le ho detto che ero dispiaciuto dell’accaduto a prescindere da tutto e le ho lasciato anche il numero mio personale in caso le servisse qualsiasi cosa. Ho anche gli screen delle conversazioni, per cui di cosa mi attacca? La ragazza è solo in cerca di visibilità. Non la biasimo, prova a diventare famosa da anni. Sono anni che ci gira intorno ma non c’è mai riuscita. Nessuno se la è mai cag..ta neanche per sbaglio. Ormai ha 30 anni suonati ed è alla frutta. Se pensa veramente di diventare famosa con l’arresto del ragazzo è proprio una poveraccia. A questo punto mi pento di essermi comportato da amico nei loro confronti”.

Nella discussione è intervenuta anche Antonella Fiordelisi, la compagna di Francesco Chiofalo.

“Quanto mi fa pena questa ragazza! E pensare che Francesco da grande uomo le ha anche scritto in privato dicendo che per qualsiasi cosa lui le stava vicino! La gente fa veramente schifo. Vai a lavorare invece di attaccare amici per farti fare 2 articoli. Allibita. Non è colpa mia se il tuo ragazzo per portarti in vacanza è stato costretto da te a vendere la cocaina. Tu sapevi tutto, sei sempre stata sua complice. Che non sapessi da dove venivano tutti i soldi di Alessio, se permetti, non ci crede proprio nessuno. Quindi zitta e metti la testa sotto la sabbia che siete due delinquenti, tu e il tuo ragazzo”.

“Costretto da te a vendere cocaina”?

Ho capito bene?