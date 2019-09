Francesco Chiofalo si pente delle corna e chiede scusa ad Antonella Fiordelisi, che risponde

Francesco Chiofalo – che voleva lasciare Antonella Fiordelisi a Temptation Island Vip, ma che è stato lasciato da lei via Instagram dopo aver scoperto un tradimento – le ha chiesto scusa, dichiarandole che è la persona che “ha più amato in tutta la sua vita”.

Non mi rispondi al telefono, ai messaggi, non mi hai dato modo neanche di palare e spiegare quello che è successo. Hai trattato le conclusioni tutte da sola e sei andata via. In questo momento mi sento come se avessi la testa immersa nell’acqua e non riuscissi a respirare, è come se improvvisamente mi avessero levato la terra da sotto i piedi. In poche ore è cambiato tutto. Sono tre notti che non dormo e non mangio, sto a pezzi, piango sempre. Ti chiedo solo di parlare con te non ho nulla da nascondere. Non puoi far finire così la nostra stupenda storia d’amore senza neanche sentire quello che ti devo dire. Ti prego amore mio dammi modo di parlarti e spiegarti tutto. Io ti amo più della mia vita e dopo tutto questo dolore che sto provando mi sono reso conto che nonostante siano solo cinque mesi che stiamo insieme e io ho avuto in passato storie più lunghe, tu sei la persona in assoluto che io abbia amato di più in tutta la mia vita. Ti amo amore mio.