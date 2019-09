Francesco Chiofalo show su Instagram: “Sono distrutto, non dormo e non mangio”, Antonella Fiordelisi continua a non rispondere

Da quando Antonella Fiordelisi ha lasciato Francesco Chiofalo in diretta su Instagram il trash si è alzato di livello. Lui – che è stato accusato di averla tradito – ha cercato più volte di chiarire, ma lei si è sempre negata.

“Non mi rispondi al telefono, ai messaggi, non mi hai dato modo neanche di parlare e spiegare quello che è successo, hai tratto le conclusioni da sola e sei andata via. In questo momento mi sento come se avessi la testa immersa nell’acqua e non riuscissi a respirare. È come se improvvisamente mi avessero levato la terra da sotto i piedi, in poche ore è cambiato tutto. Sono tre notti che non dormo e non mangio. Sto a pezzi. Piango sempre. Ti chiedo solo di parlare, non ho nulla da nascondere. Non puoi far finire così la nostra stupenda storia d’amore, senza neanche sentire quello che ti devo dire. Ti prego amore mio dammi modo di parlarti e spiegarti tutto. Io ti amo più della mia vita e dopo tutto questo dolore che sto provando mi sono reso conto che nonostante siano solo 5 mesi che stiamo insieme e io ho avuto in passato storie più lunghe, tu sei la persona che ho amato di più in assoluto. Ti amo, amore mio”.

Non contento anche qualche ora fa Chiofalo ha pubblicato un’altra delle sue massime:

“Sono distrutto dal dolore, non ho mai sofferto così tanto per amore. In pochi giorni è cambiato tutto, io mi sento morire dentro. Dopo che hai saputo queste ‘verità nascoste’ non sono riuscito più a parlarti perché mi ti sei dai subito negata. Sono stato a Salerno, la tua città, per tre giorni, per cercare di parlare con te ma tu non rispondi alle mie chiamate ed ai miei messaggi. Non ti fai trovare da nessuna parte. Le tue amiche non mi rispondono al telefono! Non sono una vittima e non voglio farti pena, voglio solo dirti la verità perché dentro a tutta questa storia c’è una verità che non è stata detta, sono pronto a dirla a tutti, ma prima voglio dirla a te. Ti prego, dammi modo di parlarti e di comunicare con te, ti amo”.

Perché quando leggo questi post ho sempre il timore di leggere in fondo un #Chiofalo10 per avere lo sconto del 10% sui fazzoletti di carta per asciugarsi le lacrime?