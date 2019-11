Francesco Chiofalo esce dall’ospedale, ma le labbra sono ancora più gonfie: colpa del botox? La risposta

Ieri mattina Francesco Chiofalo è finito al Pronto Soccorso perché le sue labbra sono diventate enormi. L’ex tentatore era davvero impaurito e i medici hanno deciso di ricoverarlo, per paura che anche la lingua potesse gonfiarsi e compromettere la respirazione.

Dopo meno di 24 ore il ragazzo è stato dimesso, ma pare che ancora non si sappia il motivo di queste labbra a canotto.

“Mi hanno dimesso dall’ospedale. Sembra non sia nulla di grave. Ora sto bene. Le labbra purtroppo non si sono ancora sgonfiate. Non era un’allergia. Non hanno ancora capito perché mi si sono gonfiate così. Dovrò tornare lunedì in ospedale per altri accertamenti. Nel caso mi continuo a gonfiare mi hanno detto di andare al pronto soccorso più vicino perché se si gonfia la lingua o la gola potrei soffocare.

Sinceramente spero che mi si sgonfino al più presto. Purtroppo per ora sono ancora più gonfie rispetto ai video di ieri.

Rimango coerente con voi. Io utilizzo il mio social senza filtri raccontando la mia vita al 100%. In molti non si farebbero vedere in volto in queste condizioni. Io però non ho vergogna di far vedere quello che mi è capitato.”