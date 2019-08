Francesco Chiofalo piange (senza lacrime) su Instagram per aver tradito Antonella Fiordelisi, poi spunta un retroscena

La soap opera fra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi continua a suon di video caricati su Instagram dove piangono: lui senza lacrime, lei con il filtro Lisa And Lena. Troppo trash per essere presi sul serio.

Lenticchio, dopo essere stato accusato di tradimento, è scoppiato a “piangere”:

“Antonella se ne è andata di casa e io sto male come non sono stato mai male in vita mia. Sto male da morire perché a quella ragazza la amo. Ma farò di tutto per riprendermela, lo giuro. Ora non riesco a parlare, ma quando mi riprenderò spiegherò meglio questa situazione. Io la amo da morire, da morire”.

Il tradimento a quanto pare però ci sarebbe davvero stato, dato che la presunta amante – tale Aurora Ciorbi – ha mostrato un tatuaggio fatto per lui e l’ha accusato di essere la sua amante/fidanzata segreta da ben due anni.

“Francesco Chiofalo non è chi vuole apparire. Abbiamo convissuto ma non ha mai voluto far uscire fuori la nostra relazione, al punto da spingermi a lasciarlo a marzo di quest’anno. Ci siamo conosciuti a settembre del 2017, dopo la sua uscita da ‘Temptation Island’ con Selvaggia Roma. Ci siamo legati in poco tempo tanto da spingermi a presentargli la mia famiglia. Abbiamo vissuto in segreto la nostra relazione fino a giugno dello scorso anno quando abbiamo affrontato la prima crisi. Lui ha partecipato a ‘Temptation Island Vip’ da tentatore e quando le registrazioni sono finite, siamo tornati più uniti di prima. In quel periodo mi sono tatuata il suo nome. A settembre ci siamo trasferiti a Roma, nella casa in cui adesso vive con Antonella Fiordelisi. L’ho assistito durante la sua malattia, senza mai lasciarlo solo. Nel giorno della sua operazione c’erano amici, parenti, le telecamere delle Iene e i giornalisti ma io ho ribadito più volte di non voler essere ripresa. Sbagliando, sono sempre rimasta in contatto con lui. Ci siamo visti anche mentre Antonella era a Salerno, ovviamente chiusi in casa”.