Francesco Chiofalo picchiava Selvaggia Roma? La risposta di lui

Ieri Francesco Chiofalo e la sua (ex) fidanzata Antonella Fiordelisi ci hanno regalato Temptation Instagram fra pianti con il filtro di Lena And Lisa e rivelazioni, ma quando si è intromessa Selvaggia Roma la soap opera trash si è trasformata in seria. Secondo quanto dichiarato dalla Roma, infatti, Chiofalo sarebbe un manesco e le avrebbe messo più volte le mani addosso.

Francesco Chiofalo ha così risposto:

“Non si sputa in questo modo nel piatto dove si è mangiato, io non ho ucciso nessuno. Ricordate il detto della volpe e dell’uva? […] Voglio precisare una cosa: nessuno è stato mai costretto a rimanere al mio fianco, nessuno ha puntato la pistola alla tempia di nessuno, se una persona non si trovava con me per varie problematiche, mi lascia, se ne va via… Non fa tutto questo. Meno vittimismo per favore, perché se con me ci sono rimaste vuol dire che forse così schifo non facevo”.