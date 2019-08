Francesco Chiofalo sta male e parla dopo aver tradito la fidanzata, ma spunta la sua ex e fa una pesante rivelazione

Ieri notte Antonella Fiordelisi è scoppiata a piangere su Instagram ed ha rivelato di essere stata tradita da Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island poco dopo ha pubblicato una storia nella quale ha detto di star male per quello che è successo.

Ma la vera bomba l’ha lanciata Deianira Marzano, che ha riportato la storia di una delle ex di Chiofalo, una certa Aurora.

“A marzo ho deciso di andarmene via da casa sua e tornare a casa mia, di riprendere in mano la mia vita, le mie amicizie, la mia famiglia. Francesco ufficializzò subito poco dopo che si stava vedendo con Antonella. La cosa mi fece rimanere un po’ perplessa perché io non ero a conoscenza di nulla. Da li a poco pubblicarono video, foto, storie, di loro, ma io in tutto ciò ero comunque contenta per lui. Ero contenta se anche lui era andato avanti se si stava facendo una vita. Ma purtroppo non è stato così. Francesco nonostante stesse con lei, mi contattava dicendomi che voleva stare con me. Mi diceva che la donna della sua vita ero io. Mi pregava di tornare a casa da lui”.