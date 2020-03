Francesco Facchinetti contro Giulia De Lellis sul CoronaVirus?

Francesco Facchinetti è (o è stato?) il manager di Giulia De Lellis e proprio in queste ultime ore molti di voi hanno notato un ipotetico attrito fra i due.



Tutto è iniziato quando Giulia De Lellis ha realizzato (in viaggio su una macchina) una storia su Instagram in cui parla di CoronaVirus:



Idea totalmente opposta a quella di Francesco Facchinetti, che su Twitter ha risposto con l’hashtag #IoStoACasa.

“Chiedo scusa per avere reso celebri blogger, influencer che, non avendo nulla nella testa, dicono cose sui social tipo “Ma io me ne vado in giro, tutto questo è esagerato”

Purtroppo queste persone hanno milioni di followers e la colpa è mia. Prenderò provvedimenti

#IoStoACasa”