Francesco Facchinetti ha litigato con Irama? Parla il diretto interessato – le fan in rivolta (VIDEO)

Ieri Francesco Facchinetti si è scagliato contro un suo amico, colpevole di averlo tradito. Il conduttore non ha fatto nomi, ma in molti hanno pensato si trattasse di un artista della sua agenzia.

Oggi pomeriggio Spy Magazine ha rivelato che tra Facchinetti e Irama i rapporti sarebbero tesi.

“Clamoroso: volano i coltelli tra Irama e Francesco Facchinetti. Cos’è successo tra il cantante e il manager? Ve lo rivela “Spy”, in esclusiva, nel numero in edicola venerdì 26 luglio. Alla base di tutto ci sarebbero stati problemi economici e alcune divergenze legate anche al dualismo con Riki, l’altro assistito dall’agenzia Newco Management di Facchinetti. È stato Irama, secondo quanto risulta a “Spy”, a voler chiudere il rapporto con il suo manager.”

Irama intanto ha pubblicato la foto con il dito medio alzato. Poco fa Francesco ha voluto fare un chiarimento:

“Non mi ero accorto del disastro che sta nascendo sui siti italiano. Ieri ho fatto delle stories in cui dicevo che un mio amico mi ha tradito. Ho detto un amico, non un ragazzo con cui lavoro. Ribadisco il concetto, te la farò pagare. Sulla faccenda che riguarda Irama, non c’entra nulla con quello che ho detto ieri. Le mie faccende con le persone con cui lavoro sono cavoli miei. Ho ricevuto un sacco di messaggi diretti e molti insulti e non mi ero accorto del disastro che stava nascendo su tutti i siti italiani”.