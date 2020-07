Francesco Monte diventa cantate e rilascia un singolo, Belen commenta

Dopo essere stato corteggiatore, tronista, opinionista, naufrago e gieffino, adesso Francesco Monte ha debuttato nel mondo della musica (Shawn Mendes scansate). L’ex di Cecilia Rodriguez oggi ha rilasciato un singolo dal titolo ‘Siamo Già Domani‘.

Complimenti delle fan e diverse shade sotto al post Instagram in cui Francesco ha pubblicizzato il pezzo, ma tra i tanti commenti anche quello dell’ex cognata. Belen Rodriguez ha fatto i complimenti a Monte: “Quanto sono contenta che finalmente l’hai fatto, bravo!“. Lui ha risposto con l’emoji del bacio.

Comunque il pezzo di Francesco Monte non è terribile, solo che a mio avviso sembra uscito dagli anni 90. Per intenderci mi ricorda brani come Con il Cuore di Massimo Di Cataldo o gli inediti dei ragazzi delle primissime edizioni di Amici.