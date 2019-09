Francesco Monte si “dimentica” Giulia Salemi: ecco il video che ha fatto arrabbiare i fan di lei

Francesco Monte ieri sera è stato ospite di un concorso di bellezza ed il presentatore gli ha chiesto se avesse mai avuto una storia con qualche Miss: “Sei stato con tante, ma una Miss di un concorso di bellezza l’hai mai corteggiata? C’è stata una Miss nel tuo curriculum?“. L’ex gieffino – dopo aver giustamente inorridito sul termine ‘curriculum’ – ha risposto in maniera negativa: “No, mai, non c’è stata nessuna Miss“, scatenando la rabbia dei fan di Giulia Salemi.

Giulia Salemi, infatti, prima di approdare a Pechino Express con la madre e successivamente sul red carpet (scosciata) della Mostra del Cinema di Venezia, era arrivata terza a Miss Italia nel 2014 dove concorreva con la fascia Miss Sport Lotto Emilia Romagna.

Sotto al video incriminato sono molti i commenti in supporto della Salemi e ce ne sono un paio in cui sottolineano come anche la stessa Paola Di Benedetto ha partecipato alle selezioni di Miss Veneto, arrivando terza.

Possibile che Monte non si sia ricordato il curriculum delle sue ex fidanzate?